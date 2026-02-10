Депутат обратился к экс-невесте Лепса после видео с ее роскошного праздника

Бывшей возлюбленной певца Григория Лепса Авроре Кибе следует передать на нужды СВО сумму, равную расходам на роскошное празднование ее дня рождения, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его мнению, участники мероприятия проявили безразличие к трудностям, с которыми сталкивается страна.

В то время как вся страна живет в непростых условиях, наши воины совершают ежедневный подвиг, защищая рубежи родины, а многие семьи вынуждены считать каждую копейку, некая особа тратит баснословные 30 млн рублей на один вечер тщеславия и самолюбования. Эта сумма для большинства наших сограждан — невообразимый уровень жизни. Эти деньги — не просто цифра, это ресурс, который мог бы спасти десятки жизней. В связи с этим обращаюсь ко всем, кто причастен к этой истории, и в первую очередь к самой виновнице торжества. Найди в себе мужество и совесть, чтобы перечислить такую же сумму на помощь нашим бойцам в зону СВО, — высказался Иванов.

Он считает, что организация столь роскошного мероприятия является не только проявлением безвкусицы, но и прямым оскорблением народа, игнорированием его страданий и усилий. По словам депутата, эти средства могли бы быть использованы для приобретения медикаментов, бронежилетов, автомобилей и оказания помощи семьям военнослужащих ВС РФ.

Особую пикантность происходящему придает то, что в этом позорном фарсе приняли участие медийные личности, которых многие до сих пор считали примером. Тот факт, что человек, работающий с телевидения, вел этот праздник, а известные артисты выступали перед гостьей, чей главный жизненный «подвиг» заключается в громком романе, говорит о глубоком кризисе нравственных ориентиров в нашей так называемой элите. Они готовы за большие деньги петь и шутить на любом пиру во время чумы, демонстрируя полное отчуждение от реальности, в которой живет их страна, — резюмировал Иванов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин резко осудил масштабную вечеринку в честь дня рождения Кибы. Он подчеркнул, что такие события показывают, как звезды не понимают текущую ситуацию в стране.