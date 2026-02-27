Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 14:41

Лепс выпустил рок-версию песни «Спасите наши души» Высоцкого

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Предоставлено менеджером исполнителя
Подписывайтесь на нас в MAX

Певец Григорий Лепс выпустил рок-версию песни «Спасите наши души» Владимира Высоцкого. Известную композицию в новом формате представили в рамках серии цифрового музыкального шоу «Высоцкий. Высота». Услышать ее можно будет 4 апреля на ближайшем мероприятии в Live Арене.

Для меня Владимир Семенович — непревзойденная скала и глыба. Его блестящие произведения будут петь веками. И пока человечество существует, песни Высоцкого будут перепевать и преподносить по-новому. Как это делаю я и другие артисты, ведь каждый трактует и слышит по-своему, — высказался Лепс.

Песня «Спасите наши души» была записана в 1967 году для фильма «Особое мнение», однако в кинокартину не попала. Существует более 30 версий композиции, посвященной морякам-подводникам. Позже Высоцкий доработал и выпустил окончательный текст композиции. Биографы называют «Спасите наши души» одной из любимых песен Высоцкого и главной песней 1967 года.

В Москве 25 января прошел концерт «Высоцкий. Высота». В ходе него для зрителей выступили цифровые аватары известных артистов, а также симфонический оркестр. Премьера шоу прошла осенью 2025 года. Над созданием проекта работали свыше двух лет.

Григорий Лепс
артисты
шоу
Владимир Высоцкий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач оценил новые правила выдачи больничного листа
Гуф ответил на приговор суда по делу о драке
Власти решили не возиться с водителем, отказавшим белгородскому губернатору
В Смоленске раскрыли детали по делу о похищении девочки
Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов
IT-эксперт объяснил, можно ли сэкономить на цифровом обслуживании
Российский арбитр сравнил уровень РПЛ и чемпионата Саудовской Аравии
Забота, встроенная в привычку
В Израиле началась частичная эвакуация американских дипломатов
В Смоленске просят арестовать фигурантов дела о похищении девочки
Диетолог дала совет, что делать при срыве
Стало известно, заявлены ли Петросян и Гуменник на финал Гран-при России
В России допустили создание таблетки с эффектом физической нагрузки
Диетолог назвала неочевидный вред фисташек
Зеленский пригласил Фицо на Украину
Краматорск впервые сотрясся от удара российских «стволов»
Мужчина с ружьем заявился на детскую площадку
Дроны-камикадзе атаковали село в Брянской области
Политолог рассказал, насколько США заинтересованы в украинском конфликте
Боец БАРСа погиб при ударе дрона ВСУ по Курской области
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.