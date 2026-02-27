Лепс выпустил рок-версию песни «Спасите наши души» Высоцкого

Певец Григорий Лепс выпустил рок-версию песни «Спасите наши души» Владимира Высоцкого. Известную композицию в новом формате представили в рамках серии цифрового музыкального шоу «Высоцкий. Высота». Услышать ее можно будет 4 апреля на ближайшем мероприятии в Live Арене.

Для меня Владимир Семенович — непревзойденная скала и глыба. Его блестящие произведения будут петь веками. И пока человечество существует, песни Высоцкого будут перепевать и преподносить по-новому. Как это делаю я и другие артисты, ведь каждый трактует и слышит по-своему, — высказался Лепс.

Песня «Спасите наши души» была записана в 1967 году для фильма «Особое мнение», однако в кинокартину не попала. Существует более 30 версий композиции, посвященной морякам-подводникам. Позже Высоцкий доработал и выпустил окончательный текст композиции. Биографы называют «Спасите наши души» одной из любимых песен Высоцкого и главной песней 1967 года.

В Москве 25 января прошел концерт «Высоцкий. Высота». В ходе него для зрителей выступили цифровые аватары известных артистов, а также симфонический оркестр. Премьера шоу прошла осенью 2025 года. Над созданием проекта работали свыше двух лет.