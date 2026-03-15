Лепс высказался о запрете упоминания наркотиков в песнях

Решение запретить в музыкальных произведениях отсылки к наркотическим веществам является верным и не отразится на работе отечественных исполнителей, заявил в разговоре с ТАСС народный артист России Григорий Лепс. По мнению певца, подобные ограничения не способны помешать творческому процессу.

Сомневаюсь, что эти ограничения повлияют на творческую деятельность наших артистов. Но я считаю, что это правильное решение, — сказал артист.

Ранее стало известно, что в феврале нынешнего года жители России стали на 23% активнее приобретать MP3-плееры. Причиной повышенного спроса эксперты называют ужесточение правил на стриминговых платформах, направленных на противодействие распространению информации о наркотических веществах.

Кроме того, юристы ведущих звукозаписывающих компаний и дистрибьюторов направили российским рэперам инструкции, разъясняющие обновленные правила освещения темы наркотиков в композициях. В разосланных материалах уточняется, что повествование об использовании сильнодействующих составов допустимо лишь при подтверждении медицинских показаний. Данные меры связаны с изменениями законодательства, которые вступили в действие с 1 марта.