Лепс высказался о запрете упоминания наркотиков в песнях

Лепс одобрил запрет на упоминание наркотиков в песнях

Григорий Лепс на Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2026» Григорий Лепс на Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2026» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Решение запретить в музыкальных произведениях отсылки к наркотическим веществам является верным и не отразится на работе отечественных исполнителей, заявил в разговоре с ТАСС народный артист России Григорий Лепс. По мнению певца, подобные ограничения не способны помешать творческому процессу.

Сомневаюсь, что эти ограничения повлияют на творческую деятельность наших артистов. Но я считаю, что это правильное решение, — сказал артист.

Ранее стало известно, что в феврале нынешнего года жители России стали на 23% активнее приобретать MP3-плееры. Причиной повышенного спроса эксперты называют ужесточение правил на стриминговых платформах, направленных на противодействие распространению информации о наркотических веществах.

Кроме того, юристы ведущих звукозаписывающих компаний и дистрибьюторов направили российским рэперам инструкции, разъясняющие обновленные правила освещения темы наркотиков в композициях. В разосланных материалах уточняется, что повествование об использовании сильнодействующих составов допустимо лишь при подтверждении медицинских показаний. Данные меры связаны с изменениями законодательства, которые вступили в действие с 1 марта.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

