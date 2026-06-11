Московские таможенники изъяли прекурсор для мефедрона на 2,4 млрд рублей Московские таможенники изъяли более тонны прекурсора для производства мефедрона

Московские таможенники изъяли более тонны прекурсора для производства мефедрона, который поступил в Россию из Центральной Азии, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Федеральной таможенной службы. В пересчете на готовый продукт это около 800 кг наркотика, стоимость которого на черном рынке может достигнуть 2,4 млрд рублей.

Запрещенное вещество перемещалось в фуре со сборным грузом — чайными сервизами, запчастями для самокатов и деталями кузова для автомобилей. После разгрузки товаров на одном из столичных складов оперативники обнаружили 40 пластиковых канистр с прозрачной жидкостью. Экспертиза показала, что это прекурсор наркотических средств.

В отношении организаторов поставки возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде в особо крупном размере, санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что таможенники в Находке пресекли канал контрабанды наркотиков из стран Европы. Организатором схемы оказался 27-летний местный житель, который сбывал товар через интернет по всей России.

До этого главное управление по борьбе с контрабандой ФТС совместно с ФСБ ликвидировали канал поставки наркотиков в Ленинградскую область. В кузове грузовика, прибывшего из Белоруссии, в банках с краской обнаружили 150 плиток гашиша общим весом 14,5 кг, стоимость которых на черном рынке превышает 43,5 млн рублей.

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