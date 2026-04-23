23 апреля 2026 в 11:18

ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков в Ленобласть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Главное управление по борьбе с контрабандой совместно с ФСБ и белорусскими коллегами успешно ликвидировали канал поставки наркотиков, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС. Оперативники обнаружили запрещенный груз в нежилом помещении на территории Ленинградской области, куда прибыл грузовик из Белоруссии. В кузове автомобиля находились банки с краской, которые использовались злоумышленниками в качестве тайников для перевозки товара.

В ходе досмотра таможенники вскрыли шесть емкостей, внутри которых находилось 150 плиток темно-коричневого вещества. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятая партия является гашишем общим весом 14,5 килограмма. По оценкам специалистов, стоимость этого объема наркотических средств на черном рынке превышает 43,5 млн рублей.

В рамках расследования был задержан 40-летний гражданин России, который контролировал доставку по указанию анонимного куратора. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по факту контрабанды наркотиков. Подозреваемым грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы согласно статье 229.1 УК РФ.

Ранее в Тамбовской области задержали пятерых россиян, организовавших подпольное производство наркотиков. Сотрудники спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии изъяли более 97 килограммов мефедрона.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью

ФСБ
таможня
Белоруссия
Регионы
Ленинградская область
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

