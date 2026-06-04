Лавров назвал истинную причину агрессии против Ирана Лавров: целью агрессии против Ирана был срыв его сближения с арабскими странами

Одной из ключевых целей агрессии против Тегерана стал срыв намеченного сближения между Ираном и арабскими странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT Arabic. Глава МИД отметил, что диалог был бы направлен на определение будущего залива и прилегающих территорий.

Одной из задач этого авантюрного действа, я не сомневаюсь нисколько, было не допустить процесса, который наметился, процесса сближения, нормализации отношений между арабами и Ираном в рамках дискуссий о будущем и залива, и прилегающих территорий, — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел России заявил: доказательств того, что Иран хотел создать ядерное оружие, не существует. По его словам, изменить эту позицию могло бы только нападение США и Израиля, не имеющее оправдания.

До этого президент США Дональд Трамп допускал возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана в случае гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Он заявил, что Вашингтон может отказаться от режима прекращения огня.