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04 июня 2026 в 17:34

Лавров встал на защиту Ирана в «ядерном» споре

Лавров заявил об отсутствии доказательств желания Ирана создать ядерное оружие

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Доказательств того, что Иран хотел создать ядерное оружие, не существует, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала RT Arabic. По его словам, изменить эту позицию могло бы только нападение США и Израиля, не имеющее оправдания.

В июне иранское руководство продемонстрировало приверженность фетве, которую выпустил верховный лидер Ирана аятолла [Али] Хаменеи перед гибелью, о запрете на создание ядерного оружия, и <...> нет никаких доказательств обратного, — сказал министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его предложения по урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, предусматривают отсутствие у Тегерана ядерного оружия. По словам главы Белого дома, представители СМИ неверно представили содержание предложенной сделки.

До этого сообщалось, что проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном содержит пункт об обязательстве Тегерана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия. Речь также идет о приостановке программы обогащения урана и выводе всех уже имеющихся высокообогащенных запасов.

Власть
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Сергей Лавров
МИД России
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