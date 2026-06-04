Лавров встал на защиту Ирана в «ядерном» споре

Доказательств того, что Иран хотел создать ядерное оружие, не существует, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала RT Arabic. По его словам, изменить эту позицию могло бы только нападение США и Израиля, не имеющее оправдания.

В июне иранское руководство продемонстрировало приверженность фетве, которую выпустил верховный лидер Ирана аятолла [Али] Хаменеи перед гибелью, о запрете на создание ядерного оружия, и <...> нет никаких доказательств обратного, — сказал министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его предложения по урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, предусматривают отсутствие у Тегерана ядерного оружия. По словам главы Белого дома, представители СМИ неверно представили содержание предложенной сделки.

До этого сообщалось, что проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном содержит пункт об обязательстве Тегерана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия. Речь также идет о приостановке программы обогащения урана и выводе всех уже имеющихся высокообогащенных запасов.