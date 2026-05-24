Раскрыт пункт о ядерном оружии из меморандума между США и Ираном Axios: меморандум с США содержит пункт с отказом Ирана от ядерного оружия

Проект меморандума о взаимопонимании, который могут подписать США и Иран, содержит пункт об обязательстве Тегерана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия, пишет портал Axios со ссылкой на анонимного американского чиновника. По его словам, речь также идет о приостановке программы обогащения урана и выводе всех уже имеющихся высокообогащенных запасов.

Проект меморандума о взаимопонимании включает обязательства Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие и вести переговоры о приостановке программы обогащения урана и выводе запасов высокообогащенного урана, — отметил чиновник.

Два источника, знакомых с ситуацией, добавили, что Иран через посредников дал США устные обещания относительно масштаба уступок, на которые готов пойти. Это касается как приостановки обогащения, так и отказа от ядерного материала, уточняется в публикации.

Ранее сообщалось, что соглашение между США и Ираном включает в себя продление перемирия на 60 дней. Как писали американские СМИ, договор может быть продлен при согласии сторон.