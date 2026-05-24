Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 07:27

Раскрыт пункт о ядерном оружии из меморандума между США и Ираном

Axios: меморандум с США содержит пункт с отказом Ирана от ядерного оружия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Проект меморандума о взаимопонимании, который могут подписать США и Иран, содержит пункт об обязательстве Тегерана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия, пишет портал Axios со ссылкой на анонимного американского чиновника. По его словам, речь также идет о приостановке программы обогащения урана и выводе всех уже имеющихся высокообогащенных запасов.

Проект меморандума о взаимопонимании включает обязательства Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие и вести переговоры о приостановке программы обогащения урана и выводе запасов высокообогащенного урана, — отметил чиновник.

Два источника, знакомых с ситуацией, добавили, что Иран через посредников дал США устные обещания относительно масштаба уступок, на которые готов пойти. Это касается как приостановки обогащения, так и отказа от ядерного материала, уточняется в публикации.

Ранее сообщалось, что соглашение между США и Ираном включает в себя продление перемирия на 60 дней. Как писали американские СМИ, договор может быть продлен при согласии сторон.

Мир
США
Иран
переговоры
соглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Траур по погибшим в ЛНР и уничтожение Украины: новости СВО к утру 24 мая
Что делать при укусе гадюки: чем опасна, первая помощь, карта обитания
В российском регионе министры встали в очередь, чтобы отправиться на СВО
Польша подняла авиацию из-за испуга от происходящего на Украине
Скрывавшая потери бригада ВСУ признала пропажу более 780 военных
Военкор рассказал, почему ВСУ усиливают атаки БПЛА на Россию
Раскрыт пункт о ядерном оружии из меморандума между США и Ираном
Минобороны раскрыло число сбитых за ночь БПЛА
Танкисты «Севера» сорвали ротацию ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 мая
«Не знает границ»: Запад оказался в шоке от наглости Зеленского
Обнародованы детали соглашения США и Ирана с перемирием на 60 дней
Стало известно, на какие уступки пойдут США в рамках соглашения с Ираном
В России выявили новую схему мошенничества с летней подработкой
Осень перед летом: какая погода будет в Москве и Петербурге 25–31 мая
Во Владимирской области в результате атаки ВСУ начался крупный пожар
Спасатели прочесали лес в поисках семьи Усольцевых
Российские мастерские модернизируют трофейные дроны ВСУ на СВО
7 ошибок при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ: из-за них «сыплются» даже отличники
Россиянам напомнили о лимите на подарок учителям
В США раскрыли имя подозреваемого в стрельбе у Белого дома
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.