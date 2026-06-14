Антиукраинские настроения в Польше заметно выросли, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своих социальных сетях. По его словам, официальная Варшава в своей маниакальной поддержке Киева зашла слишком далеко и многие поляки уже осознали это.

В Польше, как старательно ни закрывает глаза премьер Дональд Туск на героизацию приспешников Гитлера на Украине, заметно выросли антиукраинские настроения. Многим уже очевидно, что в своей маниакальной поддержке Киева официальная Варшава зашла слишком далеко, — уточнил Пушков.

Сенатор отметил, что президент Кароль Навроцкий, на которого возлагали надежды критически настроенные к Украине поляки, голосовавшие за него, вначале сделал несколько резких заявлений. Однако с тех пор предпочитает не высказываться и не проявляет заметной активности. Влияния Навроцкого на политику почти не видно — вероятно, в Брюсселе ему дали понять, что ему лучше не высовываться.

Пушков также обратил внимание, что в Польше на зданиях рядом с польскими флагами висят украинские, под которыми в Киеве с помпой хоронят убийц поляков времен Второй мировой. Потомки жертв буквально прославляют палачей их предков.

Туску это явно нравится, но растет число тех, кто считает это позором. И предательством памяти тех, кто был убит теми, кого в Киеве объявляют «гордостью Украины», — заключил Пушков.

Ранее кандидат в мэры Кракова Марианна Шрайбер опубликовала в социальных сетях серию сгенерированных искусственным интеллектом предвыборных роликов, в которых она выбрасывает флаги Украины и Евросоюза в мусорные баки. По ее словам, таким образом она демонстрирует свою программу, направленную на возвращение Кракову «нормальности» и отказ от «диктата Брюсселя».