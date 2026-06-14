«Вас дискобомбулируют»: Трамп обратился к своим противникам Трамп пообещал применить так называемый дискобомбулятор в отношении противников

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал изображение с угрожающей надписью про так называемый «дискобомбулятор». Он пообещал применить секретное оружие в отношении противников.

На картинке глава государства стоит на авианосце и смотрит в бинокль. Он якобы взирает на суда под американским флагом и истребители.

Вас дискобомбулируют, — подписал таинственную картинку Трамп.

Кому именно адресовано послание, американский лидер не уточнил. Но он рассказывал, что «дискомбомбулятор», якобы примененный в Венесуэле при захвате президента Николаса Мадуро, издает жужжащий звук.

Название для оружия американский лидер придумал сам. Настоящее существование «дискобомбулятора» остается под вопросом.

Ранее американские военные предупредили Трампа, что захват иранского острова Харк в Персидском заливе потребует наземной операции с тяжелыми потерями для США. Телеканал CNN со ссылкой на источники написал, что план захвата разрабатывали несколько месяцев, однако операцию откладывали из-за слишком высоких рисков. В Пентагоне и Белом доме рассматривали захват острова как вариант «эндшпиля». Операция имела бы место в качестве крайнего средства, способного изменить баланс в конфликте.