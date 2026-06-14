В Госдуме предложили увеличить денежную поддержку доноров

Следует повысить выплаты донорам за сдачу крови и учредить систему званий «Почетный донор России», заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что льготы и выплаты за донорство во многих регионах значительно уступают московским, а текущая годовая выплата для «Почетного донора России» составляет всего 19 497 рублей.

Миронов также выступил за введение трех степеней звания «Почетный донор России»: первая степень присваивается после 120 сдач, вторая — после 80, а третья — после 40. По словам политика, сдавать кровь несколько десятков раз вполне реально.

По его оценке, ежегодно в России проводится около полутора миллионов переливаний крови, и донорство является важной возможностью помочь людям. Особенно остро эта необходимость стоит в последние годы, после начала специальной военной операции, когда возвращаются раненые.

Самое главное, кровь — это спасенные жизни, и ситуации бывают разные. Причем, никто не знает, когда вам самим может срочно потребоваться донорская кровь, — заключил Миронов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что доноры крови имеют право не работать непосредственно в день ее сдачи и на следующие сутки после этого. По его словам, помимо этого, дополнительный выходной положен сотрудникам, которые проходят диспансеризацию.