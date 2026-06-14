Новая волна арестов по делу о наркотиках в Турции: кого задержали, детали

Новая волна арестов по делу о наркотиках в Турции: кого задержали, детали

Несколько дней назад полиция Стамбула провела масштабную операцию, в ходе которой были задержаны еще 22 известных деятеля турецкого шоу-бизнеса по громкому делу о наркотиках. Кого из звезд арестовали, что об этом известно?

Какие последние новости появились о скандале, связанном с наркотиками в Турции

Газета Milliyet писала, что среди задержанных в прошедший четверг оказались победительница конкурса красоты «Мисс Турция» Айше Хатун Онал и звезда сериала «Великолепный век» Берен Саат.

«Полиция провела в ночь на четверг очередной антитеррористический рейд, задержаны 22 знаменитости, которые уже сдали образцы крови и волос для теста на наркотики, еще трое находятся в розыске», — сообщило турецкое издание.

Среди задержанных оказались певец Кенан Доулу и его брат Озан, композитор, который ранее сотрудничал с Тарканом. Тесты на наркотики также прошла Берен Саат, жена Кенана Доулу и звезда сериалов «Империя Кесем» и «Запретная любовь».

С октября 2025 года в Турции проходят антинаркотические рейды. По данным генпрокурора Стамбула Фатиха Денмеза, у 77% знаменитых людей, прошедших проверку, обнаружили положительные результаты тестов. В ходе расследования арестовали более 250 человек, среди которых актеры и инфлюенсеры.

Какие еще турецкие звезды попали в скандал

В мае турецкую актрису Фейзу Дживелек, которая известна по сериалу «Клюквенный щербет», и певца Мабеля Матиза задержали по делу о производстве и торговле наркотиками. Помимо упомянутых артистов, задержаны актриса сериала Medcezir Серенай Сарыкая и певец Беркай.

Месяцем ранее в Стамбуле полиция задержала 17 человек по подозрению в наркотиках. Среди них была актриса сериалов «Зимородок» и «Клюквенный щербет» Алейна Бозок. Прокуратура также сообщила о задержании бывшей футбольной судьи Элиф Караарслан и владельца клуба Kütüphane Али Коза.

Источник в городской прокуратуре 9 апреля сообщил Habertürk о задержании Бурака Дениза. Всего прокуратура выдала ордер на арест 14 подозреваемых, из которых 11 уже находятся под стражей. В числе задержанных во время антинаркотических мероприятий оказался турецкий рэпер Эндер Эроглу (псевдоним Норм Эндер. — NEWS.ru). Двое объявлены в розыск, еще один находится за границей.

7 апреля в ходе операции задержали девять известных личностей турецкого шоу-бизнеса. Среди арестованных оказались актер Ибрагим Челиккол, поп-исполнители Бенгю, Симге Сагын, Мелек Моссо, Мустафа Джеджели и модельер Сипахи Хаджисулейманоглу. Также под подозрение попал продюсер Илькай Сенджан.

27 марта стало известно, что звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел дала показания по делу о наркотиках. В отношении актрисы был выписан ордер на арест, но она в это время находилась за рубежом. Об ордере на свой арест артистка узнала из СМИ. По прибытии в Турцию она сдала анализы и дала показания правоохранителям.

Ханде Эрчел наиболее известна по роли Эды Йылдыз в «Постучись в мою дверь». Она также снималась в проектах «Королек — птичка певчая», «Любовь не понимает слов», «Кольцо», «Черная жемчужина», «Совершенно другой».

Читайте также:

Скандалы, санкции Украины, мечты о четвертом ребенке: как живет Тодоренко

Три операции, алкоголизм, четыре брака: как живет актер Алексей Нилов

Обвинения в алкоголизме, мнение об СВО, разводы: где сейчас Ксенофонтова