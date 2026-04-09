09 апреля 2026 в 12:19

Популярного турецкого актера задержали с марихуаной

В Турции по делу о наркотиках задержали актера Бурака Дениза

Бурак Дениз Бурак Дениз Фото: Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Стамбуле в рамках операции по борьбе с наркотиками задержали турецкого актера Бурака Дениза, известного по сериалам «Любовь не понимает слов», «Королева ночи» и «Совершенно другой», сообщает Haberturk. По данным издания, при обыске у Дениза изъяли 1 грамм марихуаны. Актера доставили в жандармерию для дачи показаний, после чего он пройдет тестирование на наркотики.

Всего в рамках расследования дела о наркотиках правоохранители выдали ордера на арест 14 человек. Помимо Дениза в списке фигурируют актрисы Хафсанур Санджактутан, Серра Пиринч, Синем Унсал, Бушра Пекин и Ахсен Эроглу, актер Мерт Демир, исполнители Эмир Джан Игрек, Утку Юнсал и Эмре Озтюрк, рэпер Эндер Эроглу, шеф-повар и ресторатор Сомер Сариоглу, инфлюенсер Огюн Алибаш, а также блогер Энес Гюлер.

В ходе операции были задержаны 11 из 14 фигурантов. На свободе остались Сариоглу, Синем Унсал и Ахсен Эроглу. По информации издания, двое из них скрываются, а один находится за границей.

Ранее турецкая актриса Ханде Эрчел, известная по главной роли в сериале «Постучись в мою дверь», вернулась в Турцию и дала показания в суде Стамбула. Знаменитость проходит по делу о наркотиках, в рамках которого ранее был выдан ордер на ее арест.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

