Названа причина приостановки поиска Усольцевых под Красноярском

Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае приостановили для анализа проведенных поисковых работ, сообщили в ГСУ СК России по региону. В ведомстве пояснили, что масштабная поисковая операция может быть признана нецелесообразной.

Туристы не обнаружены, поиски приостановлены. Результаты проведенных поисковых работ будут проанализированы, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков либо о продолжении работ путем обследования отдельных локальных участков местности, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что масштабные поиски семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье Красноярского края с участием большого числа волонтеров пока не начаты, данный вопрос обсуждается со следственными органами. Также в период с 4 по 9 июня 2026 года были обнаружены и изъяты вещи, которые будут исследованы для установления их принадлежности пропавшим туристам.

До этого стало известно, что спасатели обошли более 50 квадратных километров горной тайги. Также ими была обследована и пещера в районе горы Мальвинка.