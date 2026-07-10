В посольстве России взяли на контроль осквернение кладбища в Нидерландах

В посольстве России взяли на контроль осквернение кладбища в Нидерландах

Посольство РФ в Нидерландах сообщило в своем Telegram-канале, что будет добиваться скорейшего проведения расследования осквернения кладбища советских воинов. Там также отметили, что держат вопрос на самом пристальном контроле.

Находимся в плотном контакте с руководством фонда данного воинского захоронения, — сказали в дипмиссии.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус назвала осквернение кладбища советских воинов неприемлемым. Министр подчеркнула, что «последнее пристанище» воинов заслуживает уважения.

До этого российские дипломаты заявили, что осквернение советского воинского захоронения на Центральном кладбище Вены является сознательной атакой на историческую память, а не случайным инцидентом. По мнению послов, речь идет о целенаправленных действиях против памяти о подвиге освободителей Европы от нацизма.

Также сообщалось, что правоохранительные органы Вены начали расследование после того, как неизвестные разрисовали памятник Советской армии. Монумент расположен на площади Шварценбергплац.