Неизвестные устроили пожар у Вечного огня в Новосибирской области Подростков заподозрили в поджоге венков у Вечного огня в Черепаново

Полиция проводит проверку по факту поджога памятных венков у Вечного огня на Мемориале Славы в Черепаново Новосибирской области, сообщили в соцсети местной администрации. В результате огонь повредил постамент и мемориальную надпись.

Городские власти назвали произошедшее актом вандализма и напомнили, что за осквернение символов воинской славы и повреждение мемориалов предусмотрена уголовная ответственность. Уточняется, что на данный момент правоохранители устанавливают всех причастных к инциденту и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростове Великом Ярославской области задержали мужчину, которого подозревают в поджоге венков у Вечного огня. Инцидент произошел 3 июля в парке Победы. Очевидцы сообщили о случившемся и вызвали пожарные расчеты. Собранные материалы передали в полицию. В ходе проверки правоохранители установили предполагаемого виновника и задержали его. Им оказался 36-летний мужчина.