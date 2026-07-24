Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 17:04

Неизвестные устроили пожар у Вечного огня в Новосибирской области

Подростков заподозрили в поджоге венков у Вечного огня в Черепаново

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Полиция проводит проверку по факту поджога памятных венков у Вечного огня на Мемориале Славы в Черепаново Новосибирской области, сообщили в соцсети местной администрации. В результате огонь повредил постамент и мемориальную надпись.

Городские власти назвали произошедшее актом вандализма и напомнили, что за осквернение символов воинской славы и повреждение мемориалов предусмотрена уголовная ответственность. Уточняется, что на данный момент правоохранители устанавливают всех причастных к инциденту и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростове Великом Ярославской области задержали мужчину, которого подозревают в поджоге венков у Вечного огня. Инцидент произошел 3 июля в парке Победы. Очевидцы сообщили о случившемся и вызвали пожарные расчеты. Собранные материалы передали в полицию. В ходе проверки правоохранители установили предполагаемого виновника и задержали его. Им оказался 36-летний мужчина.

Регионы
Новосибирская область
Вечный огонь
осквернения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-помощник прокурора Ростовской области стал фигурантом проверки
«Ты вряд ли выживешь»: группа малолеток надругалась над школьницей
Ростех раскрыл дальность полета укороченной версии МС-21
«Не разбалансировка, а равновесие»: Набиуллина объяснила решение по ставке
Скандал с дочерью, новый роман, военные фильмы: как живет Юлия Пересильд
Овчинский: более 130 семей переселились в дом по реновации в Кузьминках
В США приняли решение по операциям с ЛУКОЙЛом
Россиянам продлили безвизовый въезд в одну страну до октября 2026 года
В Минобороны России раскрыли, кто находился во время удара ВС под Киевом
В Европе вскрыли обман России со стороны НАТО
Девушка умерла после того, как поймала букет невесты
Трагедия на станции в Щелково унесла жизни трех рабочих
Демонстрация БПЛА в Киеве закончилась налетом ВС России
Мендель остудила злорадство Зеленского
ЦБ внезапно снизил ключевую ставку до 14%: что с ипотекой, рублем и ценами
В американский офис ворвался опасный хищник
Знаменитый знаток творчества Рублева и иконописи ушел из жизни
Скандал с «блатным» поступлением Анны Пересильд без конкурса: узнали правду
У банды Паштета изъяли преступную казну на 30 млн рублей
Лидер киргизской диаспоры осталась без российского паспорта
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.