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06 июля 2026 в 17:49

Мужчина осквернил Вечный огонь, спалив дотла венки

В Ростове Великом задержали подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня в городе Ростов Великий в Ярославской области, сообщает Telegram-канал 76.ru. Инцидент произошел 3 июля в парке Победы. Очевидцы оперативно вызвали пожарные расчеты.

Уточняется, что собранные сведения о происшествии передали в органы внутренних дел. В ходе разбирательства сотрудники полиции установили и задержали предполагаемого виновного, им оказался 36-летний мужчина. Задержанный передан медицинским работникам.

Ранее жительницы поселка Борисоглебский Ярославской области выставили ягодицы к Вечному огню. Две женщины встали спиной к воинскому мемориалу и попытались просушить одежду прямо над пламенем, что возмутило очевидцев. Сотрудники полиции оперативно установили личности нарушительниц и провели с ними беседу. Предполагается, что одной из участниц происшествия около 30 лет, она воспитывает троих детей.

До этого в Нижнем Тагиле была задержана 39-летняя местная жительница, подозреваемая в осквернении Вечного огня. Перед инцидентом женщина выпила две банки пива.

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Ярославская область
поджоги
осквернения
Вечный огонь
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