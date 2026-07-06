Мужчина осквернил Вечный огонь, спалив дотла венки В Ростове Великом задержали подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня в городе Ростов Великий в Ярославской области, сообщает Telegram-канал 76.ru. Инцидент произошел 3 июля в парке Победы. Очевидцы оперативно вызвали пожарные расчеты.

Уточняется, что собранные сведения о происшествии передали в органы внутренних дел. В ходе разбирательства сотрудники полиции установили и задержали предполагаемого виновного, им оказался 36-летний мужчина. Задержанный передан медицинским работникам.

Ранее жительницы поселка Борисоглебский Ярославской области выставили ягодицы к Вечному огню. Две женщины встали спиной к воинскому мемориалу и попытались просушить одежду прямо над пламенем, что возмутило очевидцев. Сотрудники полиции оперативно установили личности нарушительниц и провели с ними беседу. Предполагается, что одной из участниц происшествия около 30 лет, она воспитывает троих детей.

До этого в Нижнем Тагиле была задержана 39-летняя местная жительница, подозреваемая в осквернении Вечного огня. Перед инцидентом женщина выпила две банки пива.