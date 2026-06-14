Россиянка напилась и решила прикурить от Вечного огня В Нижнем Тагиле задержали женщину за прикуривание сигареты от Вечного огня

В Нижнем Тагиле задержана 39-летняя местная жительница, подозреваемая в осквернении Вечного огня, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. По данным следствия, она прикурила сигарету от мемориального огня после употребления алкоголя.

По версии следствия, 12 июня подозреваемая, находясь на постаменте символа воинской славы — Вечного огня, входящего в состав мемориального комплекса «Аллея Славы» в Нижнем Тагиле, в присутствии других граждан использовала пламя Вечного огня для поджога сигареты, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об осквернении мемориальных сооружений. В МВД уточнили, что перед инцидентом женщина выпила две банки крепкого пива, после чего была задержана и передана следственным органам.

Ранее в пресс-службе СК по Подмосковью сообщили, что следователи возбудили уголовное дело против хулиганов, которые прикуривали от Вечного огня в подмосковном Реутове. Ночью несколько нетрезвых людей подошли к военному памятнику и демонстративно прикурили свои сигареты.