В Вене начали расследование после осквернения памятника советским солдатам

Правоохранительные органы Вены начали расследование после того, как неизвестные в ночь на 9 мая разрисовали памятник Советской армии, передает РИА Новости со ссылкой на земельную полицию. Монумент расположен на площади Шварценбергплац.

Начато расследование в отношении неизвестных лиц, поскольку в ночь с 8 на 9 мая на памятник в честь солдат Советской армии — памятник советским воинам-освободителям на Шварценбергплац — были нанесены граффити, — сообщили в полиции.

Также правоохранители отметили, что памятник очистили от краски. Об инциденте также проинформировали Земельное управление по защите государства и борьбе с экстремизмом.

Ранее австрийские власти пообещали российской стороне тщательно расследовать обстоятельства осквернения советского воинского захоронения на Центральном кладбище Вены. Также посольство РФ в стране заявило, что вандалы повредили надгробия советских солдат, погибших при освобождении Австрии от нацизма. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело.