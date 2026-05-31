10 знаменитых исчезновений людей: от Наташи Кампуш до семьи Усольцевых

История помнит немало исчезновений, которые до сих пор будоражат умы миллионов. Кого-то искали годами и находили живым спустя десятилетия в нечеловеческих условиях, а кто-то исчезал, не оставив и следа, превратив свою пропажу в одну из самых запутанных загадок XX и XXI веков. Мы расскажем о десяти самых громких тайнах ушедших людей, о мужестве выживших и о том, почему некоторые дела обречены оставаться нераскрытыми навсегда.

Наташа Кампуш (Австрия): 8 лет в плену и побег

Обычное утро 2 марта 1998 года стало последним мгновением свободной жизни для десятилетней Наташи Кампуш. Девочка вышла из дома в Вене, чтобы идти в школу, но так и не добралась до нее. Ее похитил техник-электронщик Вольфганг Приклопиль, который затащил жертву в белую машину и отвез в свой дом в пригороде. Там, под гаражом, была сооружена крошечная звуконепроницаемая бетонная камера площадью всего пять квадратных метров. Ее вход скрывался за стальной дверью, замаскированной под шкаф.

В этой подземной тюрьме, куда не проникал дневной свет, Наташа провела 3096 дней. Первые полгода она вообще не видела солнца. Лишь годы спустя похититель начал изредка выпускать ее наверх в дом или даже во двор, но каждую ночь и на время своего отсутствия запирал ее обратно. Наташа росла, превращаясь в девушку, и Приклопиль постепенно давал ей все больше свободы, уверенный в тотальном контроле над жертвой. Однако 23 августа 2006 года во время прополки газона, когда похититель отвлекся на телефонный звонок, Наташа сбежала. Она выбежала за ворота и бросилась к соседнему дому.

Полиция нашла Наташу спустя несколько часов. Узнав о побеге, Вольфганг Приклопиль бросился под поезд на ближайшей железнодорожной станции. История Наташи Кампуш потрясла мир. Позже она издала книгу о своем заключении и стала телеведущей. Сейчас Наташе уже 38 лет, и она продолжает жить в пригороде Вены, недалеко от места своего многолетнего заточения.

Наташа Кампуш

Джейси Ли Дьюгард (США): 18 лет в плену

Еще одна душераздирающая история произошла в Калифорнии. 10 июня 1991 года 11-летняя Джейси Ли Дьюгард шла к автобусной остановке, когда прямо с улицы ее силой затолкал в машину ранее судимый насильник Филлип Гарридо. Вместе со своей женой Нэнси он перевез девочку в свой дом в Антиохе, где устроил для нее тюрьму на заднем дворе, спрятав за строениями.

В этом импровизированном лагере, состоящем из палаток и сараев, за высоким забором, Джейси провела 18 лет. Там она родила двух дочерей, которые, по версии следствия, также стали жертвами Гарридо. Весь этот долгий срок Дьюгард жила в изоляции, не имея никакой связи с внешним миром. Супруги внушали ей, что за забором ей грозит опасность, полностью контролируя ее сознание.

Спасли Джейси случайные свидетели. В 2009 году странновато выглядевший Гарридо пришел в отделение полиции при Калифорнийском университете в Беркли, где попытался получить разрешение на проведение «специального христианского мероприятия» в университетском городке. Вместе с ним были две девушки, поведение которых показалось полицейским подозрительным. Изучив личность мужчины, стражи порядка вскоре нашли и Джейси. При обыске во дворе дома Гарридо обнаружили тайное убежище, где Дьюгард прожила почти два десятилетия. Филлип и Нэнси Гарридо были арестованы и приговорены к длительным срокам заключения — Филлип получил 431 год тюрьмы, а Нэнси была осуждена на 36 лет. После своего спасения Джейси Ли Дьюгард написала мемуары, стала общественным деятелем и основала фонд помощи пропавшим детям.

Джейси Ли Дьюгард

Элизабет Смарт (США): похищение и чудесное спасение

В ночь на 5 июня 2002 года в тихом районе Солт-Лейк-Сити 14-летнюю Элизабет Смарт похитили прямо из собственной спальни. Преступник, Брайан Дэвид Митчелл, угрожая ножом, увел девочку в горы, где организовал для нее примитивный лагерь. Вскоре к нему присоединилась его жена Ванда Барзи. На протяжении девяти месяцев они удерживали Элизабет, подвергая ее сексуальному насилию и психологическому давлению, внушая ей, что та теперь должна стать «женой» Митчелла.

Странная троица часто появлялась в городе. Они носили длинные белые одежды и закрывали лица вуалями. Странность их внешнего вида и поведения не раз привлекала внимание полиции, но никто не мог предположить, что за маской скрывается похищенная девушка. Ключевую роль в спасении сыграла младшая сестра Элизабет, Мэри Кэтрин. Она смогла запомнить голос и некоторые детали внешности похитителя. Ее показания помогли полиции составить фоторобот.

В марте 2003 года люди, которые видели фотографии Митчелла в новостях, сообщили полицейским, что видели его с женщиной и девочкой в Санди, штат Юта. Спустя девять месяцев после похищения Элизабет была освобождена. Смарт была возвращена в семью и впоследствии стала известной активисткой по защите прав жертв похищений. Ее похитители были признаны виновными и получили длительные тюремные сроки.

Элизабет Смарт

Исчезнувшие без следа: Мадлен Макканн

Это дело, пожалуй, одно из самых известных и одновременно самых безуспешных в истории розыска. Трехлетняя британская девочка Мадлен Макканн исчезла 3 мая 2007 года, когда отдыхала с семьей в португальском курортном городке Прая-да-Луш. Родители в тот вечер оставили ее и младших брата с сестрой спать в номере, а сами отправились ужинать в ресторан на территории отеля. Они периодически проверяли детей, но в один из приходов около десяти вечера кровать Мадлен оказалась пуста. Окно в детскую спальню было открыто.

Несмотря на беспрецедентную по масштабу международную кампанию по поискам с участием знаменитостей и интересом журналистов со всего света, ребенка так и не нашли. В 2025–2026 годах немецкие и португальские полицейские предприняли новые попытки раскрыть тайну, проведя очередные обыски в районе водохранилища недалеко от места исчезновения девочки. Следователи имеют конкретного подозреваемого — осужденного немецкого педофила, который в 2007 году находился в том районе. Однако прямых улик, доказывающих его причастность, найдено не было. Мадлен Макканн сегодня должно было бы быть уже 23 года, но ее судьба остается неизвестной, а расследование — в статусе нераскрытого.

Исчезновение Джимми Хоффы: профсоюзный лидер, которого не нашли

Среди нераскрытых тайн, связанных с исчезновением взрослых людей, исчезновение легендарного американского профсоюзного лидера Джимми Хоффы стоит особняком. 30 июля 1975 года 62-летний бывший президент мощнейшего профсоюза водителей-дальнобойщиков вышел из своего дома в пригороде Детройта и отправился на встречу в ресторан «Мачус Ред Фокс». По утверждениям, ему предстояло уладить разногласия с представителями мафии. Он был замечен на парковке, ожидающим в машине. Больше его никто никогда не видел.

Полиция взяла образцы почвы в этом доме в поисках останков пропавшего без вести главы профсоюза водителей грузовиков Джимми Хоффы

С этого момента началась одна из самых громких и запутанных криминальных загадок XX века. Тело Хоффы не было найдено, несмотря на бесчисленные версии о месте захоронения и многократные раскопки. За прошедшие десятилетия ФБР провело бесчисленное количество допросов и обысков, перерыло несколько предполагаемых мест захоронения (включая поля, стройки и даже бывший стадион), но все безрезультатно. Считается, что Хоффа был убит по заказу мафии из-за попытки вернуть себе лидерство в профсоюзе. Его дело до сих пор остается открытым. В 1982 году он был объявлен официально мертвым.

Пропавшие летчики и моряки: Бермудский треугольник и судно «Мария Селеста»

Некоторые исчезновения породили целые мифы и легенды. Самая знаменитая «мистическая» история — это исчезновение пяти американских торпедоносцев-бомбардировщиков, известных как «Звено 19» 5 декабря 1945 года. Самолеты вылетели с базы ВМС США во Флориде для учебного полета над Атлантикой, но вскоре потеряли связь и исчезли. Спасательный гидросамолет, отправленный на их поиски, также бесследно исчез. Всего — 27 человек. Несмотря на неофициальное название «Бермудский (или Дьявольский) треугольник», никто из здравомыслящих ученых не подтверждает версию о паранормальной активности. Скорее всего, причина крылась в погодных условиях и ошибках навигации. Тем не менее эта загадка продолжает волновать умы, становясь сюжетом для книг и фильмов.

Не менее легендарной является история бригантины «Мария Селеста», обнаруженной 4 декабря 1872 года в Атлантике, между Азорскими островами и побережьем Португалии. Судно находилось в полном порядке, на нем были шестимесячные запасы еды и воды, груз (этанол) был нетронут, но вся команда из восьми человек бесследно исчезла. Шлюпка, которая была на палубе, отсутствовала. В последней записи в вахтенном журнале, датированной десятью днями ранее, не было ничего необычного. Судно было доставлено в Гибралтар, где следствие не нашло доказательств преступления. Загадка «Марии Селесты» породила множество гипотез: от нападения гигантского кальмара до испарения спирта, которое могло создать угрозу взрыва, заставив команду в спешке покинуть корабль. Однако, скорее всего, истинной причины мы не узнаем никогда.

Самые загадочные исчезновения детей и взрослых в России

Россия не остается в стороне от этой печальной статистики. Одни из самых пугающих и запутанных дел — серии исчезновений детей в разных регионах страны. В Тюмени в период с 1994 по 2011 год в криминальных сводках фигурируют несколько десятков пропавших без вести детей. Среди них — Аня Анисимова, Настя Ложкина, Эдик Алимбаев. Их объединяет схожесть внешности и то, что все они исчезли около автобусных остановок по пути в школу. Существует версия, что к этим преступлениям мог быть причастен серийный маньяк или преступная группа.

В Иркутской области жертвами неизвестного маньяка стали несколько детей. В 2000 году пропал 17-летний Олег Зайцев. Был найден мертвым 8-летний Дима Степаненко, а спустя два года — 13-летний Ваня Трофимов. Все эти дела остаются нераскрытыми. В Новосибирской области, в городе Оби, искали 6-летнего Максима Федорова, бесследно исчезнувшего во время прогулки. К счастью, в отличие от многих, спустя три дня его нашли живым. Но в судебной практике России есть и другие шокирующие случаи. Например, громкое дело об исчезновении жительницы подмосковного города Долгопрудного Ангелины Боголюбовой и ее 9-летнего сына Вениамина. В июле 2015 года в лесу были обнаружены их сожженные останки, а спустя год подозреваемый в убийстве был задержан и дал признательные показания. Однако первоначальное исчезновение и запутанные следственные действия с чередой оправдательных и обвинительных приговоров присяжных заставляли говорить об этой трагедии как об одной из самых загадочных. Еще одним резонансным делом стало исчезновение в Красноярском крае семьи Усольцевых — отца, матери и их маленькой дочери Ариши. Супруги исчезли в сентябре 2025 года, отправившись в поход. С 23 по 26 мая 2026 года в очередной раз были проведены поиски, но безрезультатно. По сей день продолжается расследование.

Семья Усольцевых

Почему некоторые исчезновения так и не раскрыты

Ответ на вопрос, почему часть пропавших людей остается не найдена, кроется в комплексе причин. Часто это банальная человеческая ошибка на первоначальном этапе розыска. Как в случае с Мадлен Макканн, где полиция Португалии не сразу перекрыла границы и не распространила ориентировки, надеясь, что девочка просто потерялась в окрестностях. Вторая причина — отсутствие технических средств наблюдения в прошлом. Большинство громких дел произошли до эпохи тотального видеонаблюдения и мобильной связи.

Третья причина — умышленная конспирация со стороны преступников. В деле Джимми Хоффы преступники, вероятно, были профессионалами и могли уничтожить тело так, что его не смогли найти. И четвертая, самая тяжелая — отсутствие свидетелей и тел. Дела, по которым нет тел или зацепок, очень сложно раскрыть. Иногда все улики — это лишь свидетельство одного человека, и если оно впоследствии не подтверждается, расследование становится в тупик. А еще бывает банальное нежелание вникать в запутанные обстоятельства или недоверие к показаниям близких жертв. Но главная причина, пожалуй, в людской вере в чудо. Годами родственники отказываются верить в самое страшное, и это иногда заставляет правоохранителей откладывать дело в долгий ящик, надеясь, что человек сам объявится. И спустя десятилетия, как показала история Наташи Кампуш, это иногда происходит, переворачивая все первоначальные версии с ног на голову.

