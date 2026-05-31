Евросоюз позволяет Украине делать все что угодно, поэтому прибалтийским странам приходится мириться с пролетающими над ними украинскими дронами, чтобы дальше получать деньги Брюсселя, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник для ИС «Вести». Дипломат назвал Украину «любимым Франкенштейном» ЕС.

Когда могли на самом деле задействовать механизмы натовские, четвертую, пятую статью, но они не сделали ничего. Прибалты четко определили для себя: надо проглатывать, надо сглатывать. Раз это любимый Франкенштейн Европейского союза, ему можно делать все что угодно, — сказал Мирошник.

Посол добавил, что Украина может запускать дроны на территорию стран Балтии, они могут взрываться, бить по Польше, Румынии, но реакции не будет, потому что «расшалился мальчик», подчеркнул Мирошник.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль выразила мнение, что страны ЕС вряд ли смогут согласовать кандидатуру на роль переговорщика с Россией. По ее словам, гораздо важнее, чтобы каждая европейская столица самостоятельно возобновила диалог с Москвой, поскольку найти кандидата, устраивающего все 27 стран, практически невозможно.