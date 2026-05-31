31 мая 2026 в 13:33

Пушилин раскрыл, сколько БПЛА «Купол Донбасса» уничтожил за неделю

Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Система «Купол Донбасса» уничтожила 77 беспилотников ВСУ в ДНР за неделю, заявил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что БПЛА были сбиты также с помощью сводных мобильных огневых групп.

Системой «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 77 террористических атак со стороны противника, — написал Пушилин.

Глава ДНР рассказал, что ВСУ пытались поразить железнодорожный узел в Макеевском городском округе с помощью ударного дрона FP-2. Он добавил, что мультикоптер «Баба-яга» и самолетный БПЛА Darts со взрывчаткой были перехвачены у жилых кварталов Енакиево. Кроме того, ВСУ предприняли попытку атаковать водонапорную станцию в Горловке.

Ранее пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко сообщил, что женщина пострадала при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Херсонской области. Транспорт следовал по маршруту между Скадовском и Лазурным.

Кроме того, ВСУ атаковали здание администрации Энергодара, а также АЗС и жилые дома. Украинские военные нанесли удары по автомобилям и въезду в город.

