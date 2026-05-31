Украинские военные ударили по школе в Запорожской области Балицкий: ВСУ ударили по школе в Васильевке Запорожской области

ВСУ ударили по школе в Васильевке, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в МАКСе. По его словам, повреждены здание учреждения и школьный автобус. Пострадавших при атаке нет.

Зафиксирована атака на территорию общеобразовательной школы в городе Васильевке. Поврежден школьный автобус и оконное остекление школы, — написал Балицкий.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали дронами жилые дома и подстанцию в Херсонской области, в результате чего была повреждена линия электропередачи. По предварительным данным, пострадавших в результате ударов нет.

Кроме того, пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что ВСУ нанесли удар по грузовику с помощью БПЛА на трассе «Новороссия». По его словам, состояние водителя уточняется.

До этого в Минобороны РФ заявили, что системы ПВО сбили 216 беспилотников ВСУ в ночь на 31 мая. БПЛА уничтожили в 11 регионах России и над акваторией Азовского моря. В частности, дроны нейтрализовали в Белгородской, Воронежской областях, в Краснодарском крае и Крыму.