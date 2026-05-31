Адвокат ответил, что грозит избившим в Москве несовершеннолетнюю из Бурятии Адвокат Бенхин: избившим 14-летнюю из Бурятии грозит до шести лет тюрьмы

Избившим в Москве несовершеннолетнюю девочку из Бурятии грозит до шести лет тюремного заключения, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, для определения меры наказания необходимо установить степень нанесенного подростку вреда.

Важно понять степень вреда здоровью, причиненного несовершеннолетней. Соответственно, если это легкий вред здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, то виновным грозит до двух лет лишения свободы. Если это уже причинение вреда здоровью средней тяжести, то нападавшие получат до пяти лишения свободы. Все зависит от того, сколько девочка будет реабилитироваться, — заявил он.

Бенхин отметил, что ксенофобия нападавших в адрес девочки может стать отягощающим фактором при вынесении приговора. По его словам, доказанный факт разжигания межнациональной розни может увеличить тюремный срок обвиняемых.

Есть еще отягощающий фактор — это оскорбления по национальному признаку. Разжигание межнациональной розни может быть еще добавит им до шести лет реального лишения свободы. И поскольку дело уже на контроле, то обычно следственный комитет эти преступления против несовершеннолетних и еще с разжиганием национальной розни берет на особый контроль, — резюмировал адвокат.

Ранее сообщалось, что в Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю девочку из Бурятии. На данный момент ребенок находится в больнице. Школьницу оскорбляли из-за национальности, хватали за волосы, били ногами, а затем ударили по голове самокатом.