ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 13:05

Адвокат ответил, что грозит избившим в Москве несовершеннолетнюю из Бурятии

Адвокат Бенхин: избившим 14-летнюю из Бурятии грозит до шести лет тюрьмы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Избившим в Москве несовершеннолетнюю девочку из Бурятии грозит до шести лет тюремного заключения, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, для определения меры наказания необходимо установить степень нанесенного подростку вреда.

Важно понять степень вреда здоровью, причиненного несовершеннолетней. Соответственно, если это легкий вред здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, то виновным грозит до двух лет лишения свободы. Если это уже причинение вреда здоровью средней тяжести, то нападавшие получат до пяти лишения свободы. Все зависит от того, сколько девочка будет реабилитироваться, — заявил он.

Бенхин отметил, что ксенофобия нападавших в адрес девочки может стать отягощающим фактором при вынесении приговора. По его словам, доказанный факт разжигания межнациональной розни может увеличить тюремный срок обвиняемых.

Есть еще отягощающий фактор — это оскорбления по национальному признаку. Разжигание межнациональной розни может быть еще добавит им до шести лет реального лишения свободы. И поскольку дело уже на контроле, то обычно следственный комитет эти преступления против несовершеннолетних и еще с разжиганием национальной розни берет на особый контроль, — резюмировал адвокат.

Ранее сообщалось, что в Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю девочку из Бурятии. На данный момент ребенок находится в больнице. Школьницу оскорбляли из-за национальности, хватали за волосы, били ногами, а затем ударили по голове самокатом.

Общество
Москва
дети
избиения
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.