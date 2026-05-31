Массовая авария с автобусом закончилась трагедией в Подмосковье ДТП на автодороге А-107 в Подмосковье привело к гибели одного человека

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства массового ДТП с участием маршрутки в Богородском городском округе, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в социальной сети «ВКонтакте». В результате аварии один пассажир автобуса погиб, восемь человек обратились за медпомощью, уточняется в сообщении.

Сегодня около 09:20 на 93-м км автодороги А-107 ММК произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина, управляя легковой автомашиной марки Toyota, при движении по обочине допустил столкновение с легковым автомобилем марки Ford, который ехал по трассе в попутном направлении. От удара Toyota выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковой автомашиной марки Kia и маршрутным автобусом, который опрокинулся. В результате ДТП один пассажир автобуса погиб, — говорится в сообщении.

Ранее в Нягани произошло смертельное ДТП с участием Lada Priora и «Газели». Предварительно, 20-летний водитель легковушки при повороте не уступил дорогу грузовику и столкнулся с ним. Пассажир Lada того же возраста скончался на месте, еще двое пассажиров и водитель доставлены в больницу. 23-летний шофер «Газели» также был госпитализирован.

До этого сообщалось о смертельном ДТП на трассе «Скандинавия»: Lada Largus перевернулась на крышу, в результате погибли три человека, включая ребенка. Еще один несовершеннолетний был госпитализирован.