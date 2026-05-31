Юрист назвал главное условие для легализации труда с 12 лет

Легализация детского труда с 12 лет должна юридически защищать ребенка, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, снижение возрастного порога должно быть разрешено не только родителями, но и органами опеки.

Если такая инициатива будет поддержана и закреплена нормативно, то разрешение на работу ребенка с 12 лет должно быть получено не только от родителей, но и от органов опеки и попечительства. В случае если ребенку и родителям органы опеки дадут соответствующее разрешение, вторым этапом должно быть проведено комплексное медицинское освидетельствование ребенка врачебной комиссией с участием психолога, психиатра, эндокринолога, которые дадут заключение о соответствии конкретного ребенка требованиям к трудовой деятельности, — заявил он.

Хаминский отметил, что в России минимальный возраст для начала трудовой деятельности составляет 14 лет. Однако, по его словам, большинство подростков берут на подработки с ненормированным рабочим графиком.

Действующее законодательство устанавливает, что официально работать можно с 16 лет, но Трудовой кодекс допускает трудоустройство и с более раннего возраста. С 15 лет подросток вправе самостоятельно заключить трудовой договор для выполнения легкого труда, не вредящего здоровью и учебе. С 14 лет можно заключать трудовой договор только с согласия одного из родителей и органа опеки, а работа не должна мешать обучению. На практике подростков чаще всего берут на подработку официантами в общепит, торговлю, курьерские службы, благоустройство и сезонные проекты, при этом многие работодатели нарушают нормы по продолжительности смен и условиям труда, — резюмировал он.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что снижение возраста трудоустройства подростков до 12 лет требует предварительного серьезного всестороннего обсуждения со специалистами. Столичный детский омбудсмен Ольга Ярославская предложила закрепить такую возможность законодательно, так как многие дети хотят заработать на каникулах.

Александрина Гуловская
