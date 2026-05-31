31 мая 2026 в 12:14

Захарова указала, за что ответят страны Балтии

Захарова: страны Балтии не избегут дела в суде ООН по дискриминации русских

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Латвии, Литве и Эстонии вряд ли удастся избежать рассмотрения дела в Международном суде ООН по ущемлению прав русских, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, опубликованным на сайте ведомства, разбирательство может произойти до конца этого года.

В настоящий момент подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией в связи с грубыми нарушениями этими странами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Отказ от переговоров, неконструктивная реакция прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны — прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного суда ООН. Не исключаем, что это может произойти до конца текущего года, — заявила она.

Ранее в Латвии начали штрафовать за публикации с георгиевской ленточкой. По словам активистов, которые выступают за сохранение памятников советским солдатам, контролем публикаций заняты сотрудники государственной безопасности.

До этого стало известно, что Алексея Росликова, выступавшего в защиту русского языка, хотят лишить мандата депутата Рижской думы. По его словам, для этого в правительстве Латвии даже собираются принять специальный «закон имени Росликова», несмотря на то, что он имеет все законные основания работать в городском законодательном собрании.

