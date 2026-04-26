«Тщательно мониторят»: власти Латвии объявили охоту на георгиевские ленты В Латвии начали присылать штрафы за посты в соцсетях с георгиевской лентой

Власти Латвии начали штрафовать даже за безобидный ролик в соцсетях с георгиевской ленточкой, заявил в беседе с РИА Новости один из активистов, который борется за сохранение памятников советским солдатам. По его словам, контроль за такими публикациями отводится сотрудникам государственной безопасности.

Они очень тщательно мониторят соцсети. Буквально за выставленную в День Победы георгиевскую ленточку сразу же прилетает штраф, — подчеркнул собеседник агентства.

Если штраф не был оплачен вовремя, то сумма может увеличиться. При этом латвийских правоохранителей не интересует, мелькнула лента в видеоролике на несколько секунд или же была запечатлена на нем продолжительное время, резюмировал общественник.

Ранее сообщалось, что международная акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Танзании, Армении, Ливане и Египте. Так, в армянском Дилижане провели памятные мероприятия на месте захоронения воинов Великой Отечественной войны. Участники возложили цветы к братской могиле, где покоятся 22 советских солдата.