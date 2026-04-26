26 апреля 2026 в 07:10

«Тщательно мониторят»: власти Латвии объявили охоту на георгиевские ленты

В Латвии начали присылать штрафы за посты в соцсетях с георгиевской лентой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Власти Латвии начали штрафовать даже за безобидный ролик в соцсетях с георгиевской ленточкой, заявил в беседе с РИА Новости один из активистов, который борется за сохранение памятников советским солдатам. По его словам, контроль за такими публикациями отводится сотрудникам государственной безопасности.

Они очень тщательно мониторят соцсети. Буквально за выставленную в День Победы георгиевскую ленточку сразу же прилетает штраф, — подчеркнул собеседник агентства.

Если штраф не был оплачен вовремя, то сумма может увеличиться. При этом латвийских правоохранителей не интересует, мелькнула лента в видеоролике на несколько секунд или же была запечатлена на нем продолжительное время, резюмировал общественник.

Ранее сообщалось, что международная акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Танзании, Армении, Ливане и Египте. Так, в армянском Дилижане провели памятные мероприятия на месте захоронения воинов Великой Отечественной войны. Участники возложили цветы к братской могиле, где покоятся 22 советских солдата.

Европа
Латвия
георгиевские ленты
День Победы
Подозреваемый в стрельбе в США рассказал, кто был его целью
Названа дата запуска биоспутника для имитации полета к Луне
«Опасная игра»: в МИД России высказались о «ядерной» политике Запада
Володин передал Ким Чен Ыну приветствие от Путина
Москвичам пообещали дождливое и холодное воскресенье
Отголоски мощного землетрясения в Монголии дошли до Китая
Под Вологдой ликвидировали утечку после повреждения трубопровода дроном
Раскрыто, где могли оказаться похищенные из музея в Мариуполе ценности
Лерчек подала в суд на известного стилиста
Володин встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
«10 000 рублей за ночь»: вице-президент РСТ о ценах на туры за рубеж, по РФ
Налет БПЛА на Севастополь, прорыв армии РФ: новости СВО к утру 26 апреля
Водитель внедорожника разбился насмерть, влетев в грузовик под Читой
Пресс-секретарь Трампа сделала пугающее заявление перед стрельбой
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 апреля: инфографика
Появились новые подробности о стрелявшем на приеме с участием Трампа
Белоусов прибыл в гости к одному из главных союзников России
«С облегчением узнал»: Моди высказался о стрельбе с участием Трампа
Силы ПВО сбили более 200 БПЛА над Россией за ночь
Превратили укрепления ВСУ в пепел: успехи ВС РФ к утру 26 апреля
Дальше
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

