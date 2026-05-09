День Победы — 2026
09 мая 2026 в 11:25

Путин надел одну символичную вещь в День Победы

Путин посетил торжественные мероприятия с георгиевской лентой на лацкане

Фото: Александр Щербак/РИА Новости
На торжественных мероприятиях в честь Дня Победы президент России Владимир Путин появился с георгиевской лентой на лацкане пальто. После завершения военного парада на Красной площади глава государства направился в Александровский сад.

Там российский лидер вместе с прибывшими в Москву зарубежными коллегами принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Данный жест стал символом глубокого уважения к подвигу защитников Отечества и сохранения исторической памяти.

После этого у Вечного огня они почтили память погибших воинов минутой молчания. В церемонии приняли участие, в частности, руководители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Лаоса, Сербии и Южной Осетии. После этого они отправятся на прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков назвал День Победы святым праздником для всех. Также он признался, что находится в хорошем настроении. Песков уточнил, что 9 Мая для Путина является не только «днем гордости со слезами на глазах», но и очень насыщенным в плане работы.

