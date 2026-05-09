«Для всех абсолютно»: Песков назвал День Победы святым праздником Песков: День Победы является святым праздником для всех

Представитель Кремля Дмитрий Песков приехал на парад Победы, который стартовал на Красной площади в Москве. По его словам, которые передает Первый канал, День Победы — это святой праздник для всех. Также он признался, что находится в хорошем настроении.

С Днем победы! С праздником! Настроение праздничное. Это святой праздник для всех абсолютно, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков сообщил, что День Победы для президента России Владимира Путина является не только «днем гордости со слезами на глазах», но и насыщенным рабочим днем со множеством мероприятий, включая международные контакты. Он отметил, что ежегодно глава государства выступает на параде Победы с развернутой речью.

До этого стало известно, что температура воздуха в День Победы в Москве будет ниже климатической нормы и не превысит +14 градусов из-за атмосферного фронта южного циклона. Как уточнила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, сильных осадков в городе не ожидается.