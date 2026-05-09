09 мая 2026 в 06:37

Стала известна погода в Москве в День Победы

Синоптик Позднякова пообещала прохладную погоду в Москве в День Победы

Температура воздуха в День Победы в Москве будет ниже климатической нормы и не превысит +14 градусов, заявила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что сильных осадков в городе не ожидается.

Погода будет формироваться под влиянием атмосферного фронта южного циклона, который пройдет близко к границе Московской области, рассказала специалист. Так, утро будет довольно прохладное, ожидается +8–10 градусов.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал, что в Санкт-Петербурге 9 мая температура воздуха прогреется до +15 градусов. В городе установился антициклон, который принес солнечную погоду. Атмосферное давление при этом будет повышаться от 765 миллиметров ртутного столба.

В то же время синоптик Ольга Кузнецова заявила, что в День Победы в Саратовской области ожидается переменная облачность. Во второй половине праздничного дня возможен небольшой кратковременный дождь в южных районах региона. Ветер 9 мая будет северо-западным и западным со скоростью до 15 метров в секунду, спрогнозировала Кузнецова.

