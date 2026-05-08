Синоптик сделал прогноз погоды на День Победы в Петербурге Синоптик Колесов: 9 мая воздух в Петербурге прогреется до плюс 15 градусов

В День Победы воздух в Санкт-Петербурге прогреется до плюс 15 градусов — в городе установился антициклон, который принес солнечную погоду, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на синоптика Александра Колесова. Атмосферное давление при этом будет повышаться от 765 миллиметров ртутного столба.

На праздник в городе ожидаются облачная погода и восточный ветер, отметил Колесов. В ночные часы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области местами ожидаются отрицательные температуры.

Во второй половине 10 мая с юга начнет подтягиваться атмосферный фронт. На западной части региона возможны небольшие дожди, аналогично и в Санкт-Петербурге. Температура воздуха 10 и 11 мая поднимется до плюс 18 градусов.

Ранее синоптик Ольга Кузнецова заявила, что в День Победы в Саратовской области ожидается переменная облачность. Во второй половине праздничного дня возможен небольшой кратковременный дождь в южных районах региона.