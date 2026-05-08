Саратовцам рассказали о погоде в майские праздники Синоптик Кузнецова: 9 мая в Саратовской области ожидается переменная облачность

В День Победы в Саратовской области ожидается переменная облачность, сообщила в беседе с телеканалом «Саратов 24» начальник отдела прогнозирования регионального Гидрометцентра Ольга Кузнецова. Во второй половине праздничного дня возможен небольшой кратковременный дождь в южных районах региона.

Ветер 9 мая будет северо-западным и западным со скоростью до 15 метров в секунду, спрогнозировала Кузнецова. Температура воздуха днем в регионе составит от плюс 21 до плюс 26 градусов. Ночью столбики термометров покажут от плюс 10 до плюс 16 градусов.

На следующий день в Саратовскую область придет облачная погода с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье ожидаются грозы и восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха снизится до плюс 12–17 градусов днем и до плюс трех — восьми градусов ночью.

В понедельник также будут грозы и небольшие осадки. Восточный и юго-восточный ветер днем усилится до 18 метров в секунду. Столбики термометров в светлое время суток покажут от 17 до 22 градусов тепла, ночью же похолодает до плюс 6 градусов.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве в День Победы. Согласно прогнозу, температура воздуха в столице составит плюс 14–19 градусов.