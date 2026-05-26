26 мая 2026 в 10:38

Двое детей погибли под Саратовом, попав под поезд на мотоцикле

Двое несовершеннолетних погибли в дорожно-транспортном происшествии возле станции Лопуховка в Саратовской области, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел, когда мотоциклист с пассажиром выехал на пути перед пассажирским поездом Балаково-Москва.

Там двое погибших, они несовершеннолетние, — рассказали агентству в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде в Краснодаре. Он задел мальчика, когда поворачивал на нерегулируемом перекрестке с улицы Фанагорийской.

До этого стало известно, что в Сургуте на улице Крылова 10-летний мальчик погиб под колесами автомобиля Chevrolet. Ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его на большой скорости сбил 54-летний водитель иномарки.

Также сообщалось, что двое несовершеннолетних получили травмы в результате ДТП с электросамокатом в Москве. Авария произошла на улице Берзарина. По предварительным данным, там столкнулись автомобиль и электросамокат. Несовершеннолетние пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

