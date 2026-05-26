Двое детей погибли под Саратовом, попав под поезд на мотоцикле Двое детей погибли в ДТП с поездом и мотоциклом под Саратовом

Двое несовершеннолетних погибли в дорожно-транспортном происшествии возле станции Лопуховка в Саратовской области, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел, когда мотоциклист с пассажиром выехал на пути перед пассажирским поездом Балаково-Москва.

Там двое погибших, они несовершеннолетние, — рассказали агентству в правоохранительных органах.

