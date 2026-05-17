В Москве двое детей на самокате попали в ДТП с автомобилем

Двое несовершеннолетних получили травмы в результате ДТП с электросамокатом в Москве, передает столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Авария произошла на улице Берзарина.

По предварительным данным, там столкнулись автомобиль и электросамокат. Несовершеннолетние передвигались вдвоем на одном самокате и пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Мальчиков доставили в больницу. Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее стало известно о девяти пострадавших в результате массового ДТП в Дмитровском городском округе Подмосковья, где грузовик врезался в восемь легковых автомобилей. Пятерых из них сразу госпитализировали, еще четверым оказали амбулаторную помощь. Столкновение произошло на 65-м километре Московского большого кольца.