Один московский аэропорт внезапно ограничил прием и вылет рейсов Росавиация: аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на все рейсы

Московский аэропорт Домодедово временно прекратил работу, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация). Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты, отметили в ведомстве.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика ввели временный запрет на полеты. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения на прием и выпуск самолетов нужны для обеспечения безопасности.

До этого в Минобороны России сообщали, что силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили 67 беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Черного моря.