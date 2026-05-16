16 мая 2026 в 23:04

В Кабардино-Балкарии сто домов отрезало из-за дождей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сто частных домов оказались отрезаны от снабжения после сильных дождей в Черекском районе Кабардино-Балкарии, передает региональное ГУ МЧС. Из-за осадков поврежден временный внутрипоселковый мост в селе Герпегеж.

В связи со сложившейся ситуацией сто домов остались без доступа к снабжению. По данным ведомства, в них проживают 442 человека. Сообщается, что никто не пострадал.

В МЧС уточнили, что на восстановление направили 10 человек и две единицы техники. Дорожные службы организовали доставку временного металлического моста, который планируется установить на месте поврежденной переправы. Также специалисты восстанавливают электричество и водоснабжение.

Ранее стало известно, что два человека получили ожоги в результате хлопка с последующим возгоранием на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) нефтебазы в Башкирии, их госпитализируют, сообщили в ГУ МЧС по региону. На месте работают спасатели. В ликвидации возгорания задействованы 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 38 человек и 13 единиц техники.

Регионы
Россия
Кабардино-Балкария
МЧС
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
