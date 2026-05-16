В Кабардино-Балкарии сто домов отрезало из-за дождей

Сто частных домов оказались отрезаны от снабжения после сильных дождей в Черекском районе Кабардино-Балкарии, передает региональное ГУ МЧС. Из-за осадков поврежден временный внутрипоселковый мост в селе Герпегеж.

В связи со сложившейся ситуацией сто домов остались без доступа к снабжению. По данным ведомства, в них проживают 442 человека. Сообщается, что никто не пострадал.

В МЧС уточнили, что на восстановление направили 10 человек и две единицы техники. Дорожные службы организовали доставку временного металлического моста, который планируется установить на месте поврежденной переправы. Также специалисты восстанавливают электричество и водоснабжение.

