Раскрыты итоги поиска пострадавших под завалами после взрыва в Пятигорске

В Пятигорске завершили разбор завалов после взрыва на автозаправочной станции, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в мессенджере МАКС. По его словам, людей под обломками обнаружено не было.

Под завалами никого не найдено, — написал Ворошилов.

После завершения работ в городе открыли движение по улице Ермолова. Также специалисты восстановили уличное освещение в районе происшествия, добавил мэр.

Взрыв на АЗС прогремел при срыве баллона во время разгрузки газовоза. Как отметил градоначальник, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности. Происшествие никак не связано с атакой ВСУ, подчеркнул он.

До этого стало известно, что количество пострадавших при взрыве на заправке в Пятигорске выросло до шести человек, рассказал глава Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, они находятся в больнице.

Кроме того, появились кадры взрыва в Пятигорске. На видеозаписи виден столб дыма, который поднимается в воздух. Очевидец заснял момент взрыва, когда находился за рулем.