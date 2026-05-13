Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Это гениально простой рецепт необычной выпечки для тех, кто считает капусту скучным гарниром, но хочет открыть ее заново. Никакой возни с дрожжами — просто нашинковал, залил кефирно-яичной смесью и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: высокий пышный кекс с румяной золотистой корочкой и невероятно нежной, влажной мякотью внутри, которая буквально тает во рту. Капуста в нем совершенно не чувствуется как отдельный ингредиент — она придает выпечке сочность и легкую сладковатую нотку, а кефир делает тесто воздушным и пористым.

Этот капустный кекс напоминает бисквит или запеканку, но намного интереснее и полезнее. Он идеален к утреннему кофе, вечернему чаю или как необычный гарнир к мясу.

Готовится из доступных продуктов, а результат удивляет даже тех, кто терпеть не может капусту. Для приготовления вам понадобится: 500 г молодой капусты, стакан кефира (250 мл), 2 яйца, стакан муки (130 г), 1 ч. ложка разрыхлителя, 2 ст. ложки растительного масла, соль, перец, специи по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками. В миске смешайте кефир, яйца, масло, соль, перец и специи.

Добавьте соду или разрыхлитель. Всыпьте муку, перемешайте до однородности. Добавьте капусту, перемешайте. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки и сухой шпажки. Дайте кексу остыть в форме 10 минут, затем переложите на решетку. Подавайте теплым или полностью остывшим.

Мария Левицкая
