Беру молодую капусту, тушенку и готовлю суп «Дачный» — мгновение, и на столе вкусное первое блюдо с летним настроением

Беру молодую капусту, тушенку и готовлю суп «Дачный» — мгновение, и на столе вкусное первое блюдо с летним настроением

Когда хочется приготовить что-то простое, сытное и по-настоящему домашнее, выручает этот суп. Молодая капуста делает его особенно нежным и легким, а тушенка добавляет насыщенный мясной вкус без долгой варки бульона.

Для приготовления вам понадобится: тушенка — 325 г, картофель — 2 шт., морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., молодая капуста — 150 г, чеснок — 3 зубчика, лавровый лист — 2 шт., перец горошком — 5 шт., свежая зелень — 30 г, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, вода — 2 л.

Картофель, морковь и лук очистите и нарежьте крупными кусочками. Молодую капусту нашинкуйте не слишком тонко, чеснок измельчите. Все овощи сложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте лавровый лист и перец горошком. Поставьте на огонь и варите до мягкости картофеля. Тушенку разомните вилкой и отправьте в кастрюлю к готовым овощам.

Перемешайте, добавьте соль и черный перец по вкусу, проварите еще 5–7 минут. В самом конце всыпьте измельченную свежую зелень и чеснок, накройте крышкой и дайте супу настояться несколько минут. Подавайте горячим.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила такой суп с молодой капустой. Особенно понравилось, что на весь процесс ушло совсем немного времени, а вкус получился таким, будто суп варился на хорошем мясном бульоне несколько часов. Молодая капуста делает блюдо нежнее и ароматнее, а свежая зелень добавляет то самое летнее настроение, ради которого хочется готовить его снова и снова.