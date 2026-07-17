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17 июля 2026 в 15:30

Готовлю домашнюю куриную тушенку без автоклава — открываю зимой, добавляю в супы и рагу, все просят рецепт

Фото: D-NEWS.ru
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Беру охлажденные куриные тушки, разделываю на куски, солю и плотно укладываю в стеклянные банки — запекаю в духовке без автоклава, получается натуральная тушенка, сочная и ароматная, с прозрачным желейным бульоном. Мясо томится в собственном соку, становится нежным и буквально тает, а кости и шкурка отдают свой вкус бульону. Достаточно соли, перца и лаврушки — и через 2 часа у вас готовы банки с мясом, которое можно хранить в погребе или холодильнике до полугода.

Для приготовления вам понадобится: 3 курицы (охлажденные), соль (10–15 г на 1 кг мяса), черный перец, лавровый лист, перец горошком. Курицу разделайте: отделите мясо от костей, кожу и кости пустите на бульон. Мясо нарежьте кусками, посолите, поперчите. В чистые стерилизованные банки положите лаврушку и перец, затем плотно утрамбуйте мясо. Накройте горлышки фольгой, сделайте проколы. Поставьте банки в холодную духовку, включите на 220°C: для 0,5 л — 2 часа, для 1 л — 3 часа. За 5 минут до готовности влейте в каждую банку по несколько ложек кипящего куриного бульона, закройте стерилизованными крышками. Остудите и храните в холоде.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже заготовила тушенку по этому рецепту — зимой банка улетает за ужином, муж добавляет в гречку и картошку. Я добавила в бульон морковь и лук для аромата. Кстати, можно использовать индейку или утку. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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