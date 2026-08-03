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03 августа 2026 в 10:23

Вместо драников: катаю шарики из пюре, ветчины и сыра — жарю в сухарях до корочки

Фото: D-NEWS.ru
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Когда остается картофельное пюре, я не спешу его просто разогревать. Из него можно приготовить совсем другое блюдо — нежные картофельные шарики с ветчиной и сыром внутри.

Снаружи получается аппетитная хрустящая корочка, а внутри — мягкая картофельная масса с расплавленным сыром и ароматной начинкой.

Для приготовления понадобится: картофельное пюре — 500 г, ветчина — 150 г, твердый сыр — 100 г, яйцо — 2 шт., мука — 3 ст. л., чеснок — 2 зубчика, панировочные сухари панко — 100 г, соль — по вкусу, черный перец — 1/3 ч. л., паприка — 1/2 ч. л., зелень — небольшой пучок, растительное масло для жарки.

В холодное картофельное пюре добавляю одно яйцо, муку, измельченный чеснок, специи и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешиваю массу — она должна получиться плотной и хорошо держать форму.

Ветчину нарезаю маленькими кубиками, сыр натираю или режу небольшими кусочками. Из картофельной массы формирую лепешку, в центр кладу немного ветчины и сыра, затем скатываю аккуратный шарик.

Каждый шарик сначала окунаю во взбитое яйцо, затем обваливаю в сухарях панко. Обжариваю в большом количестве хорошо разогретого масла до золотистой хрустящей корочки со всех сторон. Готовые шарики выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Личный опыт

Мне нравится делать такие картофельные шарики, когда после ужина остается пюре — получается совершенно новое блюдо. Иногда вместо ветчины добавляю копченую курицу или бекон, а сыр беру с ярким вкусом, например чеддер. Особенно вкусно подавать их горячими со сметанным соусом с зеленью или чесноком.

Проверено редакцией
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