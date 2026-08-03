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03 августа 2026 в 11:20

Никакой покупной нутеллы: шоколадное масло из 3 ингредиентов — полезно и без трансжиров

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется порадовать ребёнка чем-то вкусным к завтраку, я не спешу покупать сладкие пасты из магазина. Дома можно за несколько минут приготовить нежное шоколадное масло из обычных продуктов. Оно получается сливочным, ароматным, с насыщенным вкусом какао и отлично подходит для тёплого хлеба, тостов, блинчиков и сырников.

Для приготовления понадобится: сливочное масло — 200 г, какао-порошок — 3 ст. л., ванилин или ваниль — на кончике ножа, сахарная пудра — по вкусу.

Сливочное масло заранее достаю из холодильника, чтобы оно стало мягким. Затем добавляю какао, ваниль и сахарную пудру, регулируя сладость по своему вкусу. Всё тщательно перемешиваю ложкой или взбиваю миксером до однородной кремовой массы без комочков. Готовое шоколадное масло перекладываю в форму или контейнер, разравниваю и убираю в холодильник на несколько часов, чтобы оно снова стало плотным и хорошо держало форму.

Плюсы рецепта

Главный плюс такого домашнего десерта — в составе. Здесь только понятные ингредиенты: настоящее сливочное масло, какао и немного сладости. В отличие от многих магазинных шоколадных намазок, в таком варианте нет необходимости добавлять растительные жиры и лишние добавки.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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