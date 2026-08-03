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03 августа 2026 в 12:44

В Энергодаре раскрыли, к чему привело минирование окрестностей бойцами ВСУ

Шесть мирных жителей пострадали от мин ВСУ под Энергодаром

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Шесть мирных граждан получили ранения при подрыве на минах, установленных дистанционно украинскими военными в окрестностях Энергодара, сообщил глава города Максим Пухов в МАКСе. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

По уточненным данным за сегодняшний день в результате подрыва на минах пострадали шесть мирных жителей, — написал он.

Ранее мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что для оказания помощи пострадавшим в ходе атаки дронов в город будет направлена бригада медицины катастроф из Краснодара. В настоящее время на месте событий уже работают пять бригад медиков.

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что среди пострадавших при налете украинских БПЛА на Геленджик имеются дети. Всего ранения получили 13 человек, все они обеспечены необходимой врачебной помощью, заявил глава региона.

Также он отметил, что в Геленджике от падения обломков украинского беспилотника скончались три человека. Губернатор подчеркнул, что украинские военные атаковали инфраструктуру мирного назначения.

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