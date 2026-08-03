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03 августа 2026 в 13:21

Число погибших после ночного удара ВСУ по Крыму возросло

Аксенов сообщил о еще одном погибшем после ночного удара ВСУ по Крыму

ВСУ ВСУ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Число жертв в результате ночного удара ВСУ по Крыму возросло — погиб еще один человек, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. Глава республики выразил соболезнования родственникам погибшего и назвал каждую утраченную жизнь невосполнимой потерей для всех.

По уточненной информации, в результате ночного удара по Крыму погиб еще один человек. Искренне соболезную родным и близким погибшего. Каждая унесенная жизнь — это большая потеря для всех нас, — говорится в сообщении.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что в результате подрыва на минах, дистанционно установленных украинской стороной вблизи города, пострадали шесть человек. Все раненые госпитализированы.

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Геленджике жертвами падения обломков украинского дрона стали три человека. Глава региона подчеркнул, что удары наносились по объектам гражданской инфраструктуры.

Также он отметил, что при атаке украинских дронов на Геленджик пострадали 13 человек, среди которых есть дети. Все раненые получают всю требуемую медицинскую помощь, подчеркнул глава региона.

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