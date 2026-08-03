Неонатолог объяснила, как снизить риск внезапной детской смерти

Ребенку необходимо спать в отдельной кровати до трех месяцев, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры неонатологии Пироговского Университета Василиса Авраменко. Она отметила, что младенцу нужно отдыхать на спине, без подушки, на упругом матрасе.

В кроватке не должно быть мягких бортиков, одеял, игрушек, чтобы ребенок во сне не мог случайно уткнуться во что-то мягкое, что вызовет остановку дыхания. Совместный сон в одной кровати с родителями безопасен для малыша не раньше трех месяцев, при этом следует соблюдать специальные правила безопасного совместного сна, — рассказала Авраменко.

Неонатолог подчеркнула, что температура воздуха должна быть от 18 до 26 градусов. По ее словам, следует также регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку.

Ранее член Союза педиатров России Дмитрий Малых рассказал, что ребенка можно купать во время болезни при отсутствии температуры. Он отметил, что даже при высокой температуре разрешен быстрый теплый душ.