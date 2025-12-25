Педиатр объяснил, можно ли купать ребенка во время болезни Педиатр Малых: детей можно и нужно купать во время болезни, если нет температуры

Миф о том, что ребенка якобы нельзя купать во время болезни, передается из поколения в поколение, рассказал в разговоре с NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. По его словам, это можно и нужно делать, если нет жара. Он добавил, что даже при высокой температуре разрешен быстрый теплый душ. Соблюдение правил гигиены, уточнил врач, улучшает самочувствие пациентов.

Купать можно, если нет высокой температуры, и ребенок чувствует себя нормально. Впрочем, даже при высокой температуре разрешен быстрый теплый душ. Гигиена улучшает самочувствие и снижает риск осложнений, — указал Малых.

Ранее доцент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии СГМУ имени В. И. Разумовского Анна Спиваковская заявила, что новорожденных можно купать два-три раза в неделю. По ее словам, малыши мало пачкаются и не потеют. Однако она отметила, что у всех детей есть индивидуальные особенности. Врач подчеркнула, что начинать купание лучше только после отпадения пуповинного остатка. Она посоветовала проводить процедуру вечером и использовать теплую воду.