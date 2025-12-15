Новый год-2026
15 декабря 2025 в 12:02

Врач объяснила, как часто нужно купать новорожденного

Врач Спиваковская: новорожденных достаточно купать три раза в неделю

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новорожденных можно купать два-три раза в неделю, рассказала телеканалу «Саратов 24» доцент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии СГМУ имени В. И. Разумовского Анна Спиваковская. Она отметила, что у всех детей есть индивидуальные особенности.

Поскольку здоровые новорожденные мало пачкаются и не потеют, при соблюдении ежедневной гигиены купать с полным погружением достаточно два-три раза в неделю. Всегда учитывайте индивидуальные особенности ребенка и при сомнениях консультируйтесь с педиатром, — рассказала Спиваковская.

Врач подчеркнула, что начинать купание лучше только после отпадения пуповинного остатка. Она посоветовала проводить процедуру вечером и использовать теплую воду.

Ранее депутат Татьяна Буцкая рассказала, что существует научно обоснованная связь между отказом от грудного вскармливания и повышенным риском развития таких заболеваний, как диабет, ожирение и аутизм. Она отметила, что детей не стоит кормить искусственными смесями, так как в их составе, помимо «инородного белка», присутствует пальмовое масло, которое крайне плохо усваивается детским организмом.

