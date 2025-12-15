Врач объяснила, как часто нужно купать новорожденного

Новорожденных можно купать два-три раза в неделю, рассказала телеканалу «Саратов 24» доцент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии СГМУ имени В. И. Разумовского Анна Спиваковская. Она отметила, что у всех детей есть индивидуальные особенности.

Поскольку здоровые новорожденные мало пачкаются и не потеют, при соблюдении ежедневной гигиены купать с полным погружением достаточно два-три раза в неделю. Всегда учитывайте индивидуальные особенности ребенка и при сомнениях консультируйтесь с педиатром, — рассказала Спиваковская.

Врач подчеркнула, что начинать купание лучше только после отпадения пуповинного остатка. Она посоветовала проводить процедуру вечером и использовать теплую воду.

