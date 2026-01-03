Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Эти куриные растрепки давно поселились на моей кухне и каждый раз выручают, когда нужно быстро накормить семью. Никакого фарша и лепки — все просто нарезал, смешал и сразу жаришь. С сыром они получаются особенно сочными, нежными внутри и с румяной корочкой снаружи.

Ингредиенты: куриное филе — 500 г, яйца — 2 шт., майонез — 2 ст. л., твердый сыр — 100 г, мука — 2–3 ст. л., свежий укроп — по вкусу, соль и специи — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: куриное филе промывают, обсушивают, удаляют пленки и нарезают очень мелкими кубиками, затем добавляют яйца, майонез, соль, специи и мелко нарезанный укроп. Сыр натирают на крупной терке и вмешивают в куриную массу, после чего подсыпают муку и хорошо перемешивают до густой, но сочной консистенции. Сковороду разогревают с растительным маслом и выкладывают массу ложкой, формируя небольшие котлетки. Жарят на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки и полной готовности.

