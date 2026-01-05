Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 03:34

Беременным женщинам могут предложить новую льготу

Член ОП Рыбальченко призвал оплачивать беременным специальное питание

Тест на беременность Тест на беременность Фото: Jeremy Maude/moodboard/Global Look Press
Будущим матерям могут расширить поддержку, заявил в беседе с ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, который и озвучил собственное предложение. Он призвал скорректировать единое пособие для беременных, разрешив тратить часть средств исключительно на здоровое питание.

По мнению общественника, пособие должно назначаться всем женщинам, вставшим на учет на ранних сроках, вне зависимости от уровня дохода, и быть не ниже регионального МРОТ. При этом помощь может иметь не только денежную форму, а часть ее можно сделать целевой.

Не обязательно помощь должна предоставляться только в денежной форме. Например, половину ее можно предоставлять в форме поддержки при приобретении продуктов. То есть вы идете в магазин и приобретаете только продукты из здорового рациона. На эти деньги нельзя купить сигареты, алкоголь. Их можно потратить только на определенный вид продуктов, — предложил Рыбальченко.

Он пояснил, что идею можно реализовать через специальное питание для беременных, содержащее необходимый комплекс витаминов. Он сослался на позицию Всемирной организации здравоохранения, согласно которой качественное питание в первые 1000 дней жизни (от зачатия до двух лет) крайне важно для долгосрочного здоровья и развития ребенка.

Ранее сообщалось, что некоторые категории населения находятся в группе риска из-за гонконгского гриппа. Среди них – беременные женщины, которым особенно внимательно нужно следить за своим иммунитетом.

беременные
льготы
продукты
Общественная палата
